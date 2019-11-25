Украинцы стали более негативно относиться к действиям Зеленского

Фото: Владимир Зеленский в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Наиболее негативно граждане оценивают продажу земли и приватизацию

В ноябре 2019 года первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды 62% граждан оценивают положительно (19% - полностью положительно и еще 43% в основном положительно). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, негативные оценки первым шагам Зеленского дали 24% респондентов, что вдвое больше, чем в августе.

Граждане преимущественно позитивно относятся к таких предложениям и действиям Зеленского:

инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%),

решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%),

предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%),

восстановление диалога с Польшей относительно проблемных исторических вопросов (положительно - 63%, отрицательно - 10%),

решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%),

полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 135%).

В то же время граждане негативно воспринимают следующие решения:

решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%,

решение о приватизации крупных государственных предприятий (позитивно - 22%, отрицательно - 55%),

решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%).

Предложение о проведении в Киеве внеочередных местных выборов оставило большинство граждан равнодушными - 39%, еще 20% не имеют определенного отношения к этому предложению.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев, не доверяли - 24,3%, баланс доверия составил +43,9%. В сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.

Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.