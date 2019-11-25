Украинцы стали более негативно относиться к действиям Зеленского

Наиболее негативно граждане оценивают продажу земли и приватизацию
В ноябре 2019 года первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды 62% граждан оценивают положительно (19% - полностью положительно и еще 43% в основном положительно). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.
По данным опроса, негативные оценки первым шагам Зеленского дали 24% респондентов, что вдвое больше, чем в августе.
Граждане преимущественно позитивно относятся к таких предложениям и действиям Зеленского:
В то же время граждане негативно воспринимают следующие решения:
Предложение о проведении в Киеве внеочередных местных выборов оставило большинство граждан равнодушными - 39%, еще 20% не имеют определенного отношения к этому предложению.
Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев, не доверяли - 24,3%, баланс доверия составил +43,9%. В сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.
Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.