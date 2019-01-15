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Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц

Новости » Экономика    15.01.2019 - 11:30
Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Налоговая назвала сумму задекларированных украинцами доходов в прошлом году

В 2018 году гражданами Украины подано 622 тыс. деклараций о доходах в 2017 году на сумму 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу Государственной фискальной службы.

По данным прес-службы, самостоятельно определенные налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц составляют 2,3 млрд грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 302,7 млн грн.

"Рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определены и уплачены в бюджет жительницей г. Киева, размер которых превышает 120 млн грн", - говорится в сообщении ГФС.

Кроме этого, трое жителей г. Киева и Киевской области задекларовали и залатили от 50 млн грн до 100 млн грн, а десять жителей Киева и Запорожской области - от 10 млн грн до 50 млн грн.

По структуре доходов граждане декларировали доходы, полученные в виде:

  • доходов, не подлежащих налогообложению - 13,5 млрд грн;
  • других доходов - 13,2 млрд грн;
  • иностранных доходов - 8,4 млрд грн;
  • доходов от наследования (получения в дар) имущества - 7,4 млрд грн;
  • доходов от операций по продаже (обмену) объектов движимого и недвижимого имущества - 6,1 млрд грн.

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная фискальная служба Украины дала разъяснение относительно случаев, в которых не нужно подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

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