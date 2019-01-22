Українці збільшили сплату податків на чверть

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання податків обумовлення збільшенням зарплат

Протягом 2018 року громадяни України сплатили внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на суму 228 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Як зазначили в ДФС, цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за 2017 рік на 26,1%, або на 47,2 млрд грн.

У грудні 2018 року українці сплатили 24 млрд грн ЄСВ, що на 20,8%, або на 4,1 млрд грн перевищує показник грудня 2017 року.

Нагадаємо, у 2018 році громадянами України подано 622 тис. декларацій про доходи у 2017 році на суму 73,1 млрд грн, що на 9,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Відзначимо, що у 2018 році доходи у розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. За даними ДФС, наймолодшому платнику податків, яким задекларовано доходи понад 1 млн грн, виповнилось 7 років, а найстаршому - 99 років.