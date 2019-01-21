ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Налоговая назвала количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен

Новости » Экономика    21.01.2019 - 10:25
Налоговая назвала количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

На 5 тысяч миллионеров в Украине только один официальный миллиардер

В 2018 году доходы в размере свыше 1 млн грн задекларировали 4817 граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке пресс-службу Государственной фискальной службы.

По данным пресс-службы, доход в сумме свыше 1 млрд грн, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.

Налоговая назвала количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен

Больше всего граждан, которые подали декларации с доходом свыше 1 млн грн, учитываются в г. Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская - 333 человека, Харьковская - 328 и Днепропетровская - 303 области.

"Самому молодому налогоплательщику, которым задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году гражданами Украины подано 622 тыс. деклараций о доходах в 2017 году на сумму 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Государственная фискальная служба Украины дала разъяснение относительно случаев, в которых не нужно подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Налоговая назвала сумму возмещения НДС экспортерам за год Налоговая создала сервис по автоматическому заполнению деклараций
Новости Украины МиллионерГосударственная налоговая администрация УкраиныГФС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь