Налоговая назвала количество украинцев с годовым доходом свыше 1 млн гривен

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На 5 тысяч миллионеров в Украине только один официальный миллиардер

В 2018 году доходы в размере свыше 1 млн грн задекларировали 4817 граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке пресс-службу Государственной фискальной службы.

По данным пресс-службы, доход в сумме свыше 1 млрд грн, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.

Больше всего граждан, которые подали декларации с доходом свыше 1 млн грн, учитываются в г. Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская - 333 человека, Харьковская - 328 и Днепропетровская - 303 области.

"Самому молодому налогоплательщику, которым задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году гражданами Украины подано 622 тыс. деклараций о доходах в 2017 году на сумму 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Государственная фискальная служба Украины дала разъяснение относительно случаев, в которых не нужно подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах.