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Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке

Новости » Экономика    03.09.2019 - 12:53
Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Население покупает валюту второй месяц подряд

Население Украины в августе 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 327 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 424 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в августе чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как июле она была на уровне 93,6 млн долларов, а в июне и мае наблюдалась чистая продажа (на 176 млн долларов и 24,6 млн долларов соответственно).

С начала года граждане продали валюты на 56,5 млн долларов больше, чем купили.

Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке

www.bank.gov.ua

По данным НБУ, официальный курс доллара за август вырос на 0,58% с 2508,552 грн за 100 долларов на 31 июля до 2523,23 грн за 100 долларов на 31 августа.

При этом курс официальный курс снизился на 0,15% с 2798,039 грн за 100 евро на 31 июля до 2793,72 грн за 100 евро на 31 августа.

Украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке

www.bank.gov.ua

Отметим, в августе заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что курс гривны к доллару в 2019 году укрепляется благодаря вложениям нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также улучшению ситуации с платежным балансом.

В то же время, по данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.

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Темы: Курс доллара
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