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Українці збільшили купівлю валюти на готівковому ринку

Новини » Економіка    03.09.2019 - 12:53
Українці збільшили купівлю валюти на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Населення купує валюту другий місяць поспіль

Населення України в серпні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 327 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 424 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, в серпні чиста купівля валюти населенням становила 96,9 млн доларів, у той час як липні вона була на рівні 93,6 млн доларів, а в червні і травні спостерігався чистий продаж (на 176 млн доларів і 24,6 млн доларів відповідно).

З початку року громадяни продали валюти на 56,5 млн доларів більше, ніж купили.

Українці збільшили купівлю валюти на готівковому ринку

www.bank.gov.ua

За даними НБУ, офіційний курс долара за серпень зріс на 0,58% з 2508,552 грн за 100 доларів на 31 липня до 2523,23 грн за 100 доларів на 31 серпня.

При цьому курс офіційний курс знизився на 0,15% з 2798,039 грн за 100 євро на 31 липня до 2793,72 грн за 100 євро на 31 серпня.

Українці збільшили купівлю валюти на готівковому ринку

www.bank.gov.ua

Зазначимо, у серпні заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що курс гривні до долара у 2019 році зміцнюється завдяки вкладенням нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а також поліпшенню ситуації з платіжним балансом.

У той же час, за даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.

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Теми: Курс долара
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