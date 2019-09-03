Українці збільшили купівлю валюти на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Населення купує валюту другий місяць поспіль

Населення України в серпні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 327 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 424 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, в серпні чиста купівля валюти населенням становила 96,9 млн доларів, у той час як липні вона була на рівні 93,6 млн доларів, а в червні і травні спостерігався чистий продаж (на 176 млн доларів і 24,6 млн доларів відповідно).

З початку року громадяни продали валюти на 56,5 млн доларів більше, ніж купили.

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За даними НБУ, офіційний курс долара за серпень зріс на 0,58% з 2508,552 грн за 100 доларів на 31 липня до 2523,23 грн за 100 доларів на 31 серпня.

При цьому курс офіційний курс знизився на 0,15% з 2798,039 грн за 100 євро на 31 липня до 2793,72 грн за 100 євро на 31 серпня.

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Зазначимо, у серпні заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що курс гривні до долара у 2019 році зміцнюється завдяки вкладенням нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а також поліпшенню ситуації з платіжним балансом.

У той же час, за даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.