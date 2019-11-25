Украинцы увеличили денежные требования к власти

В ноябре 2019 года граждане считают, что первоочередными действиям президента Украины Владимира Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т. д.) - 51%, снижение тарифов - 37%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По сравнению с августом значительно возросло количество граждан, которые хотят от президента материальных вещей: повышения зарплат, пенсий - с 44 до 51% и снижения коммунальных тарифов - с 31% до 37%.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в ноябре 2019 года негативные оценки первым шагам президента Владимира Зеленского дали 24% респондентов, что вдвое больше, чем в августе.

Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.