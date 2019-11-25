Українці збільшили грошові вимоги до влади

У листопаді 2019 року громадяни вважають, що першочерговими діям президента України Володимира Зеленського та його команди мають бути наступні: припинення вогню на Донбасі - 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) - 51%, зниження тарифів - 37%. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

У порівнянні з серпнем значно зросла кількість громадян, які хочуть від президента матеріальних речей: підвищення зарплат, пенсій - з 44 до 51% та зниження комунальних тарифів - з 31% до 37%.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року негативні оцінки першим крокам президента Володимира Зеленського дали 24% респондентів, що удвічі більше, ніж у серпні.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.