Українці склали рейтинг можливих прем'єрів

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Половина українців хочуть досвідченого політика, третина - нового

Українці поки не визначилися з можливою кандидатурою в прем'єр-міністри після парламентських виборів: підтримка найбільш рейтингових політиків не перевищує 10%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 55% вважають, що майбутнім прем'єр-міністром має стати кандидат з великим досвідом управління країною; в той же час 35%, навпаки, очікують нову особистість, навіть без досвіду державного управління.

Серед можливих кандидатів найчастіше майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка (13%), Юлію Тимошенко (11%) і Володимира Гройсмана (10%).

Крім того, 7% опитаних бачать майбутнім прем'єром Ігоря Смєшка, 6% - Дмитра Разумкова, 5% - Святослава Вакарчука, по 4% - Петра Порошенка, Анатолія Гриценка і Михайла Саакашвілі, 3% - Олега Ляшка, по 2% - Андрія Садового і Олександра Вілкула.

При цьому 7% опитаних не розглядають жодного з цих кандидатів, 14% - не змогли визначитися з "прем'єрськими" симпатіями.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12-20 червня 2019 року серед 6000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,3%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня, в парламент проходять п'ять партій: "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями, а також "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) і "Батьківщина" (7,0%).

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова, майже половина громадян України (47%) взагалі не читали текст Конституції. Майже половина опитаних (46%) знає, що, згідно Конституції, носієм суверенітету і джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважає, що таким суб'єктом є президент.