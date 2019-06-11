Половина украинцев никогда не были за границей

Фото: паспортный контроль на границе (dpsu.gov.ua)

До безвиза с ЕС за границей никогда не были еще больше - две трети

По состоянию на май 2019 года половина украинцев заявляют (52%), что никогда не были за границей. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечается в сообщении, на момент начала действия безвизового режима в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале 2018 года - 65%.

По данным опроса, основными целями загранпоездок 48% украинцев, которые бывали за рубежом, являются туристические поездки (15%), поездки в гости к родственникам и друзьям (9%), а также на работу/заработки (9%) и в рабочие командировки (4%).

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, два года назад, 11 июня 2017 года, официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. С начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы в начале июня 2019 года в Украине проходил референдум, то 62% граждан проголосовали бы за вступление страны в Европейский союз, 22% - против.