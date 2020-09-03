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Украинцы сократили продажу банкам валюты

Автор: Александр Белоус

Граждане по-прежнему больше продают валюты, чем покупают

Население Украины в августе 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 1 447,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 296,6 млн долларов. Таким образом, в августе снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 151,2 млн долларов, которая была меньше, чем в июле (222,0 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в августе объем операций на наличном рынке составил 2 744,5 млн долларов.

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Всего с начала года население продало банкам валюты на 10 169,6 млн долларов и купило на 9 048,2 млн долларов, сальдо составило 1 121,4 млн долларов.

Отметим, по данным НБУ, в августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.

Напомним, по данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов, чистая продажа составила 176,8 млн долларов.

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