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Глава Совета НБУ назвал причины стабилизации курса гривны к доллару

Киев, Понедельник 31 августа 2020 14:30
Глава Совета НБУ назвал причины стабилизации курса гривны к доллару
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Благоприятная внешняя конъюнктура привела к стабилизации курса

В августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.

Об этом глава Совета Национального банка Богдан Данилишин написал на свои странице в Facebook.

По его данным, чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в августе составила 460,5 млн долларов, с начала года - 1,2 млрд долларов.

Как отметил Данилишин, ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Украины. В августе 2020 года цены на железную руду были на треть выше, чем в аналогичный период прошлого года, цены на пшеницу - на четверть выше. Цены на сталь и кукурузу за год почти не изменились. Одновременно цены на нефть и природный газ, чистым импортером которых является Украина, за год снизились на 20-30%.

Это обуславливает благоприятные условия внешней торговли для Украины, свидетельством чего является положительное сальдо торговли товарами и услугами (+163 млн долларов в январе-июне 2020 года по сравнению с -4,8 млрд. долларов в 1 полугодии 2019 года), напомнил Данилишин.

"Вместе с существенным уменьшением перечислений в пользу нерезидентов доходов от инвестиций это позволило полностью компенсировать сокращение валютных поступлений от оплаты труда украинцев за границей и обеспечить положительное сальдо текущего счета в сумме 6,7 млрд. долларов (для сравнения - за январь-июнь 2019 года сальдо текущего счета было отрицательным на уровне -1,9 млрд долларов)", - добавил он.

Глава Совета НБУ назвал причины стабилизации курса гривны к доллару

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-28 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 68,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, снизился за август 2020 года на 0,8% с 27,69 грн/доллар до 27,47 грн доллар.

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