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Українці скоротили продаж валюти банкам

Автор: Олександр Білоус

Громадяни як і раніше, більше продають валюти, ніж купують

Населення України в серпні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 447,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 296,6 млн доларів. Таким чином, у серпні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склала 151,2 млн доларів, який був менший, ніж у липні (222,0 млн доларів).

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в серпні обсяг операцій на готівковому ринку становив 2 744,5 млн доларів.

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Всього з початку року населення продало банкам валюти на 10 169,6 млн доларів і купив на 9 048,2 млн доларів, сальдо склало 1 121,4 млн доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, в серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку. Завдяки цьому Національний банк відновив викуп надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів, чистий продаж склав 176,8 млн доларів.

Прогноз погоди
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