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НБУ оценил ситуацию на валютном рыке

Новости » Финансы     02.01.2020 - 10:25
НБУ оценил ситуацию на валютном рыке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В декабре наблюдалось значительная предложение наличной валюты

На валютном рынке Украины в декабре 2019 года сохранялась тенденция к укреплению гривны в связи с избыточным предложением иностранной валюты на протяжении длительного периода. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (декабрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, основными источниками поступления валюты в декабре были традиционные экспортно-ориентированные отрасли (в частности АПК, металлургия и горно-добывающая промышленность), портфельные инвестиции и значительное предложение наличной валюты.

"Учитывая существенное преобладание предложения валюты над спросом на нее и то, что факторы укрепления гривны имеют фундаментальный, а не ситуативный характер, НБУ в декабре принял решение об увеличении ежедневных плановых объемов покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов (с 30 до 50 млн долларов)", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, в декабре положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило 2,9 млрд долларов (с начала года - 7,9 млрд долларов).

Кроме того, учитывая установившуюся благоприятную ситуацию на валютном рынке НБУ в декабре увеличил е-лимиты для некоторых операций перевода средств, добавили в НБУ.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.

Отметим, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.

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Темы: Курс доллара
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