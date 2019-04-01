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Украинцы сократили потребление газа

Новости » Экономика    01.04.2019 - 15:11
Украинцы сократили потребление газа
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

За год потребление сократилось на 5%

Объем поставленного природного газа бытовым потребителям в Украине во втором полугодии 2018 года составил 4077,2 млн кубометров, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, всего за 2018 год бытовым потребителям поставили 10724,5 млн кубомметров газа.

Небытовые потребители за 2018 год получили 19930,2 млн кубометров газа. Данные относительно объемов природного газа приведены по стандартным условиям измерения при 20С, без учета объемов природного газа для производства электроэнергии на ТЭС или ТЭЦ, а также без объемов использования химической промышленностью.

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2018 года составляла 8134,07 грн за 1 тыс. кубометров с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение и торговой наценки. Это на 16,9% больше, чем в первом полугодии.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 19 октября 2018 года № 867 повысил цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составила 8550 грн за тысячу кубометров (с НДС).

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