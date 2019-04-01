Госстат назвал среднюю стоимость газа и э/э для населения

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Цены на газ выросли, на электроэнергию снизились

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2018 года составляла 8134,07 грн за 1 тыс. кубометров с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение, а также торговой наценки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в первом полугодии 2018 года средняя цена газа составила 6957,90 грн за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена выросла на 16,9%.

В то же время средняя средняя цена за 1 кВт⋅ч составила 1,20 грн с НДС, что меньше, чем в первом полугодии 2018 года (1,21 грн).

Напомним, Кабинет министров постановлением от 19 октября 2018 года № 867 повысил цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составила 8550 грн за тысячу кубометров (с НДС).

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 14 декабря утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии на 2019 год. Как сообщила глава комиссии Оксана Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. По ее словам, цена на электроэнергию для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будет.