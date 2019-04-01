Українці скоротили споживання газу

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За рік споживання скоротилося на 5%

Обсяг поставленого природного газу побутовим споживачам в Україні у другому півріччі 2018 року становив 4077,2 млн кубометрів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, усього за 2018 рік побутовим споживачам поставили 10724,5 млн кубометров газу.

Непобутові споживачі за 2018 рік спожили 19930,2 млн кубометрів газу. Дані щодо обсягів природного газу наведені за стандартними умовами виміру при 20С, без урахування обсягів природного газу для виробництва електроенергії на ТЕС або ТЕЦ, а також без обсягів використання хімічною промисловістю.

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2018 року складала 8134,07 грн за 1 тис. кубометрів з ПДВ та з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл і торгової націнки. Це на 16,9% більше, ніж в першому півріччі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 підвищив ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада склала 8550 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).