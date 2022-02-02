Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy: в чем его особенность

В Украине презентовали трекер ZooZy для животных. Гаджет помогает следить за здоровье домашних любимцев.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал сооснователь компании Zoozy Максим Соловьев.

"Мы делаем уход и контроль здоровья домашнего любимца легче, проще и качественнее. На основе данных персонализируем все сервисы, которые покрывают важнейшие аспекты жизни и ухода домашнего любимца", - отмечается на сайте разработчиков.

На что способен гаджет ZooZy:

гаджет высчитывает кормление, ежедневную порцию и основные данные относительно корма в зависимости от породы животного.

следит за активностью и здоровьем животного;

предоставляет возможность регулярно заказывать корм для любимца;

подсчитывает калории во время диеты.

Также в разработке находится система бронирования ветеринаров и груминга.

Фото: Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy (zoozy.co)

Например, трекер будет информировать об облизывании или же почесывании животного во время сна. Это, со своей стороны, может указывать на потенциальные проблемы, такие как аллергия, сыпь или инфекция.

По словам Соловьева, также благодаря трекеру можно присоединяться к прогулкам или же участвовать в различных активностях вместе с другими питомцами.

Фото: Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy (facebook.com/SolovyovMax)

В частности, в 2022 году планируется функция контроля за здоровьем.

Релиз гаджета запланирован на март текущего года. Цена на гаджет составляет 106 долларов (3 тысячи гривен). Предзаказ уже можно сделать на сайте компании.