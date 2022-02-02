ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy: в чем его особенность

Новина українською →
Украина, Среда 02 февраля 2022 18:51
Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy: в чем его особенность Фото: Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy (facebook.com/ZooZy.co)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине презентовали трекер ZooZy для животных. Гаджет помогает следить за здоровье домашних любимцев.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал сооснователь компании Zoozy Максим Соловьев.

"Мы делаем уход и контроль здоровья домашнего любимца легче, проще и качественнее. На основе данных персонализируем все сервисы, которые покрывают важнейшие аспекты жизни и ухода домашнего любимца", - отмечается на сайте разработчиков.

На что способен гаджет ZooZy:

  • гаджет высчитывает кормление, ежедневную порцию и основные данные относительно корма в зависимости от породы животного.
  • следит за активностью и здоровьем животного;
  • предоставляет возможность регулярно заказывать корм для любимца;
  • подсчитывает калории во время диеты.

Также в разработке находится система бронирования ветеринаров и груминга.

Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy: в чем его особенность

Фото: Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy (zoozy.co)

Например, трекер будет информировать об облизывании или же почесывании животного во время сна. Это, со своей стороны, может указывать на потенциальные проблемы, такие как аллергия, сыпь или инфекция.

По словам Соловьева, также благодаря трекеру можно присоединяться к прогулкам или же участвовать в различных активностях вместе с другими питомцами.

Фото: Украинцы презентовали трекер для животных ZooZy (facebook.com/SolovyovMax)

В частности, в 2022 году планируется функция контроля за здоровьем.

Релиз гаджета запланирован на март текущего года. Цена на гаджет составляет 106 долларов (3 тысячи гривен). Предзаказ уже можно сделать на сайте компании.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что американская компания Joby презентовала гаджеты Spin и Swing, которые позволяют снимать "подвижные" видео.

Также издание называло самые ожидаемые смартфоны 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
NEWS
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом