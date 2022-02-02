Українці презентували трекер для тварин ZooZy: в чому його особливість

В Україні презентували трекер ZooZy для тварин. Гаджет допомагає слідкувати за здоров’я домашніх улюбленців.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів співзасновник компанії Zoozy Максим Соловйов.

"Ми робимо догляд та контроль здоров'я домашнього улюбленця легше, простіше та якісніше. На основі даних персоналізуємо всі сервіси, які покривають найважливіші аспекти життя та догляду домашнього улюбленця", - зазначається на сайті розробників.

На що здатний гаджет ZooZy:

гаджет вираховує годування, щоденну порцію й основні дані щодо корму в залежності від породи тварини.

слідкує за активністю та здоров’ям тварини;

надає можливість регулярно замовляти корм для улюбленця;

підраховує калорії під час дієти.

Також у розробці перебуває система бронювання ветеринарів та грумінгу.

Фото: Українці презентували трекер для тварин ZooZy (zoozy.co)

Наприклад, трекер інформуватиме про облизування або ж чухання тварини під час сну. Це, зі свого боку, може свідчити про потенційні проблеми, такі як алергію, висипи чи інфекцію.

За словами Соловйова, також завдяки трекеру можна приєднуватися до прогулянок або ж брати участь у різних активностях разом з іншими вихованцями.

Фото: Українці презентували трекер для тварин ZooZy (facebook.com/SolovyovMax)

Зокрема, у 2022 році планується функція контролю за здоров'ям.

Реліз гаджету запланований на березень поточного року. Ціна на гаджет становить 106 доларів (3 тисячі гривень). Замовлення вже можна зробити на сайті компанії.