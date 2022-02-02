Американцы придумали гаджет для создания "подвижного" видео на смартфонах
Фото: американцы придумали гаджет для создания "подвижного" видео на смартфонах (кадр из видео)
Американская компания Joby презентовала гаджеты Spin и Swing. Они дают возможность снимать "движущиеся" видео на смартфоны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Благодаря гаджетам можно добавить немного движения для статистической съемки видео.
Spin продается по цене 90 долларов (2,5 тысячи гривен), а Swing - за 130 долларов (3,7 тысячи гривен). Несмотря на свои небольшие размеры, устройства могут стать весьма полезными во время съемки.
Что в них особенного?
- гаджеты способны имитировать движение камеры вместо пользователя. Это облегчает добавление динамики во время съемки, сохраняя плавность видео;
- в частности, устройства лишают потребности в операторе или же в тяжелом монтажном оборудовании. Достаточно присоединить смартфон к штативу и включить запись, чтобы девайс начал плавно снимать видео за вас;
- устройство заряжается через USB-C. К нему можно закрепить и громоздкие смартфоны, например, Apple iPhone 13 Pro Max или же Samsung Galaxy S21 Ultra.
Фото: американцы придумали гаджет для создания "подвижного" видео на смартфонах (кадр из видео)
Напомним, РБК-Украина рассказывало и о том, что Youtube обновил собственное мобильное приложение для iOS и Android.
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