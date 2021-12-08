Украинцы получат по тысяче за вакцинацию. Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины", который предусматривает выделения 8 млрд гривен на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "е-Поддержка"
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт парламента.
В частности, на странице законопроекта №6297 говорится, что 7 декабря закон подписал глава Верховной Рады, а 8 декабря - президент Украины.
Закон предусматривает выделение 8 млрд гривен Министерству экономики по бюджетной программе предоставления помощи "е-Поддержка" на выплаты украинцам за вакцинацию от COVID-19.
Кто сможет получить
Все, кто прошел полный курс вакцинации до и после 19 декабря.
Когда начнутся выплаты
Старт запланирован на 19 декабря.
Как получить
Сначала получить средства можно будет только через приложение "Дия" (на специальную банковскую карту), впоследствии в правительстве обещали придумать варианты для тех, у кого нет смартфонов.
На что можно будет потратить деньги
Культура, путешествия и спорт, полный список планируют объявить в ближайшее время. В частности, Зеленский отмечал, что можно будет оплатить абонемент в спортзал, купить билет в кино, театр, на поезд или самолет.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам имеет две цели. Прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинации от COVID-19.
Ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.