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Украинцы получат по тысяче за вакцинацию. Зеленский подписал закон

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Киев, Среда 08 декабря 2021 14:12
Украинцы получат по тысяче за вакцинацию. Зеленский подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины", который предусматривает выделения 8 млрд гривен на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "е-Поддержка"

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт парламента.

В частности, на странице законопроекта №6297 говорится, что 7 декабря закон подписал глава Верховной Рады, а 8 декабря - президент Украины.

Закон предусматривает выделение 8 млрд гривен Министерству экономики по бюджетной программе предоставления помощи "е-Поддержка" на выплаты украинцам за вакцинацию от COVID-19.

Кто сможет получить

Все, кто прошел полный курс вакцинации до и после 19 декабря.

Когда начнутся выплаты

Старт запланирован на 19 декабря.

Как получить

Сначала получить средства можно будет только через приложение "Дия" (на специальную банковскую карту), впоследствии в правительстве обещали придумать варианты для тех, у кого нет смартфонов.

На что можно будет потратить деньги

Культура, путешествия и спорт, полный список планируют объявить в ближайшее время. В частности, Зеленский отмечал, что можно будет оплатить абонемент в спортзал, купить билет в кино, театр, на поезд или самолет.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам имеет две цели. Прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинации от COVID-19.

Ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.

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Владимир Зеленский Вакцинация
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