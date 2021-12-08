Українці отримають по тисячі за вакцинацію. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію. Гроші матимуть змогу отримати ті, хто пройшов повний курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту .

Зокрема, на сторінці законопроекту №6297 йдеться, що 7 грудня закон підписав голова Верховної Ради, а 8 грудня - президент України.

Закон передбачає виділення 8 млрд гривень Міністерству економіки за бюджетною програмою надання допомоги "е-Підтримка" на виплати українцям за вакцинацію від COVID-19.

Хто зможе отримати

Всі, хто пройшов повний курс вакцинації до і після 19 грудня.

Коли почнуться виплати

Старт запланований на 19 грудня.

Як отримати

Спочатку отримати кошти можна буде лише через додаток "Дія" (на спеціальну банківську картку), згодом в уряді обіцяли придумати варіанти для тих, хто не має смартфонів.

На що можна буде витратити гроші

Культура, подорожі та спорт, повний список планують оголосити найближчим часом. Зокрема, Зеленський зазначав, що можна буде оплатити абонемент в спортзал, купити квиток в кіно, театр, на поїзд або літак.