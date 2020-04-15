Освобожденные в ходе обмена пленными пройдут обсервацию на Донбассе

Освобожденные в ходе обмена пленными украинцы пройдут обязательную обсервацию на Донбассе. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, после обмена освобожденные украинцы будут проходить обсервацию на подконтрольной территории в одном месте недалеко от линии соприкосновения.

"Там нормальные, хорошие условия. Люди будут обеспечены одеждой, медицинским осмотром и средствами связи для того, чтобы они могли на протяжении этих двух недель общаться с родственниками перед тем, как они смогут обнять друг друга", - уточнил Резников.

Напомним, ранее Резников заявил, что обмен пленными будет проводиться в двух локациях на Донбассе. По его словам, обмен осложнен ситуацией с коронавирусом и наличием "границы" внутри отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что освобожденные украинцы пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в связи с пандемией COVID-19.