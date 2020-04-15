Обмен пленными: все участники пройдут 14-дневную обсервацию

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

На данный момент согласовываются последние детали обмена

Все возвращенные граждане Украины в рамках обмена пленным с ОРДЛО пройдут 14-дневную обсервацию. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на данный момент идут последние согласования относительно даты, списков и логистики передачи пленных.

"Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. Осуществляется последнее согласование даты, списки и логистики передачи граждан. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию. Все кто вовлечены в процесс взаимного освобождения используют все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения из плена наших граждан, где бы они незаконно не содержались", - заявила Денисова.

Напомним, в Офисе президента заявили, что дата обмена пленными, который должен состояться до православной Пасхи, постоянно уточняется.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что все детали обмена пленными на Донбассе уже согласованы.

Ожидается, что обмен пройдет до 17 апреля включительно по формуле "19 на 18". При этом сообщалось, что в списках обмена пленными не будет крымчан.