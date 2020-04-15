Обмен пленными будет проводиться в двух локациях, - Резников

Фото: Алексей Резников (alex.reznikoff)

Обмен пленными осложнен коронавирусом и "границей" внутри ОРДЛО

Обмен пленными на Донбассе будет проводиться в двух локациях. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам в рамках обмена на подконтрольную территорию должны вернуться украинцы, которых боевики удерживают на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Поэтому их передача, скорее всего, будет проводиться в двух локациях.

"Осложняет процесс наличие коронавируса. И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух. Поскольку даже между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними невозможно", - отметил Резников.

Напомним, ранее Резников заявил, что обмен пленными состоится в четверг-пятницу, то есть в ближайшие два дня. Он также подтвердил, что все стороны Контактной группы согласовали все параметры, о которых договорились на прошлой неделе.

До этого в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили, что обмен пройдет 16 апреля.