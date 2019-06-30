Украинцы немного снизили калорийность питания

Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Калорийность существенно превышает норму

Средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2018 году составляла 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины, проведенного Государственной службой статистики.

По данным статистического ведомства, доля населения, энергетическая ценность питания суточного рациона которого меньше 2100 ккал, в 2018 году составила 24,8%, в 2017 году - 23,4%.

Энергетическая ценность и содержание питательных веществ в потребленных в домохозяйствах продуктах питания

ukrstat.gov.ua

Следует отметить, что нормы физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии утверждены приказом Министерства здравоохранения от 3.09.2017 № 1073.

Нормы отличаются для разных возрастных групп, зависят от пола и физической активности. Норма для лиц пожилого возраста составляет 1600-2000 ккал.

Максимальная энергетическая ценность в 4100 ккал установлена для мужчин в возрасте 18-29 лет, работников особо тяжелого физического труда, с очень высокой физической активностью.

В то же время научные работники, студенты гуманитарных специальностей, программисты, контролеры, педагоги, диспетчеры в возрасте 18-29 лет нуждаются лишь в 2450 ккал. Для женщин нормы еще ниже.

Как сообщало РБК-Украина, в IV квартале 2018 года среднем одно домохозяйство тратит на питание 3649 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,3% или 850 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 16,5% или 599 грн.

Напомним, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.