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Українці трохи зменшили калорійність харчування

Новини » Економіка    30.06.2019 - 09:00
Українці трохи зменшили калорійність харчування
Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Калорійність суттєво перевищує норму

Середня енергетична цінність харчування добового раціону українців у 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж у 2017 році (2994 ккал). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України, проведеного Державною службою статистики.

За даними статистичного відомства, частка населення, енергетична цінність харчування добового раціону якого менше 2100 ккал, у 2018 році становила 24,8%, у 2017 році - 23,4%.

Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих в домогосподарствах продуктах харчування

Українці трохи зменшили калорійність харчуванняukrstat.gov.ua

Слід зазначити, що норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 3.09.2017 № 1073.

Норми відрізняються для різних вікових груп, залежать від статі та фізичної активності. Норма для осіб похилого віку становить 1600-2000 ккал.

Максимальна енергетична цінність у 4100 ккал встановлена для чоловіків у віці 18-29 років, працівників особливо важкої фізичної праці, з дуже високою фізичною активністю.

У той же час наукові працівники, студенти гуманітарних спеціальностей, програмісти, контролери, педагоги, диспетчери у віці 18-29 років потребують лише 2450 ккал. Для жінок норми ще нижчі.

Як повідомляло РБК-Україна, у ІV кварталі 2018 року середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 3649 грн на місяць. Найбільшу статтю становлять м'ясо та м'ясопродукти - 23,3% або 850 грн на місяць. Суттєвими є витрати на хліб і хлібопродукти - 16,5% або 599 грн.

Нагадаємо, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.

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