Украинцы назвали месячные расходы на различные продукты питания

Фото: колбасный отдел (РБК-Украина)

На мясо и колбасу граждане тратят четверть бюджета на продукты

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 3649 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,3% или 850 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 16,5% или 599 грн. Далее идут молоко, сыр и яйца (13,6% абр 496 грн в месяц).

За овощи, включая картофель, украинцы платят 6,7% или 245 грн. На сало одна семья тратит 2,2% или 82 грн в месяц.

Денежные расходы домохозяйств на питание

Данные: ukrstat.gov.ua

По данным Госстата, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.

Как сообщало РБК-Украина, предприятиями розничной торговли в 2018 году было продано продовольственных товаров на 289,7 млрд грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2018 году среди всех товаров доля отечественной продукции составляет 53,2%, среди продовольственных товаров - 81,4%, среди непродовольственных товаров - 31,7%.