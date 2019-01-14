Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали за год

Фото: продуктовый рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

За 2018 год лук подорожал в три раза, капуста - в два

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.

Вдвое больше, чем уровень общей инфляции, выросли цены на хлеб - на 20-23%.

Цены на мясо, рыбу и молочные продукты выросли в пределах инфляции (около 10%).

В то же время яблоки подешевели на 45%, яйца на 9%, сахар на 10%.

www.ukrstat.gov.ua

Кроме того, значительно выросли цены на сигареты - на 23-27%. Водка за год подорожала всего на 11%.

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк подтвердил данные Государственной службы статистики относительно уровня цен за 2018 год: цифры Госстата совпадают с данными мониторинга НБУ, который он уже три года проводит в онлайн-режиме на сайтах супермаркетов.