Украинцы назвали желаемый уровень зарплаты

В сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих, составлял 19275 грн. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечается в публикации, по сравнению с февралем 2018 года желаемый уровень зарплаты вырос на 4899 грн.

Опрос проводился в период 7-16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2019 года составила 10537 грн. Стоит отметить, что Госстат публикует данные по зарплате без вычета налогов (брутто).

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу к проекту госбюджета, среднемесячная номинальная заработная плата (брутто) работников в Украине в 2020 году составит 12 043 грн. Таким образом, зарплата средняя зарплата вырастет на 16,5% (на 1 714 грн) по сравнению с 2019 годом, когда она составит 10 329 грн. Минимальная зарплата в 2020 году вырастет на 13%, или на 550 грн до 4 723 гривен.