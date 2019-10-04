Большинство украинцев недовольны своей зарплатой

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только 19% работающих заявили, что их устраивает их заработок

В сентябре 2019 года абсолютное большинство работающих украинцев (78%) были недовольны уровнем своей заработной платы. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, в настоящее время зарабатываемых денег достаточно каждому пятому (19%) работающему украинцу.

При этом, в сравнении с февралем 2018 года, число украинцев, которым достаточно зарабатываемых денег, увеличилось на 7%.

Опрос проводился в период 7-16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. В мае 2019 года выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как только 3% рассчитывают остаться за рубежом.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.