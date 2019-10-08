Украинцы назвали желаемый размер пенсии

Размер пенсии в Украине должен составлять 11041 грн, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Таким образом, желаемый размер пенсии в 3,7 раза выше, чем фактический средний размер на 1 июля 2019 года - 3006 грн.

По данным опроса, большинство получателей пенсий, пособий или каких-либо иных социальных выплат (73%) в той или в иной мере считает их уровень недостаточным, тогда как удовлетворены им только 8% получателей.

Опрос проводился в период 7-16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих, составлял 19275 грн.

Согласно проекту государственного бюджета Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.