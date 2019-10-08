Українці назвали бажаний розмір пенсії

Розмір пенсії в Україні повинен становити 11041 грн, щоб її вистачало для задоволення всіх фінансових потреб. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Таким чином, бажаний розмір пенсії в 3,7 рази вище, ніж фактичний середній розмір на 1 липня 2019 року - 3006 грн.

За даними опитування, більшість одержувачів пенсій або яких-небудь інших соціальних виплат (73%) тією чи іншою мірою вважає їх рівень недостатнім, тоді як задоволені їм тільки 8% одержувачів.

Опитування проводилося 7-16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих, становив 19275 грн.

Згідно з проектом державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.