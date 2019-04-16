Украинцы назвали желаемый объем полномочий президента

Около трети граждан (36,8%) считают, что президент Украины, избранный на выборах 2019, должен иметь широкие полномочия и одновременно является главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время 40,8% респондентов убеждены, что президент должен быть главнокомандующим и ответственным за безопасность и международные отношения, а другими вопросами занимается премьер-министр.

Кроме того 7,1% предлагают значительно сузить полномочия президента. По их мнению главой правительства должен быть премьер-министр, который направляет деятельность правительства во всех сферах, а президент имеет символические полномочия и не может вмешиваться в вопросы внутренней и внешней политики.

Считают, что должность президента вообще не нужна, 3% респондентов, затруднились ответить или отказались 12,2% респондентов.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 9 по 14 апреля 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Отметим, по данным опроса КМИС, от президента Украины, избранного на выборах 2019, украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов и борьбы с коррупцией.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, относительное большинство граждан (40%) считают, что власть президента Украины стоит оставить в том же объеме, в котором она была последние пять лет. По мнению 25% граждан, власть президента следует расширить, предоставив ему право формировать правительство; еще 9% считают, что выборы президента нужно перенести в парламент и оставить за ним лишь полномочия главнокомандующего Вооруженных сил.