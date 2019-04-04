Украинцы хотят сохранить или расширить полномочия президента

Фото: стела на Майдане Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане хотят видеть парламентско-президентскую или президентско-парламентскую республику

Относительное большинство граждан (40%) считают, что власть президента Украины стоит оставить в том же объеме, в котором она была последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, проведенного в конце марта.

По мнению 25% граждан, власть президента следует расширить, предоставив ему право формировать правительство; еще 9% считают, что выборы президента нужно перенести в парламент и оставить за ним лишь полномочия главнокомандующего Вооруженных сил.

Парламентскую форму правления поддерживают 6% украинцев, президентскую - 14%. Однако большинство граждан (58%) считают наиболее приемлемой для Украины сочетание форм президентской и парламентской республики: 27% - президентско-парламентскую (правительство назначается президентом с согласия Верховной рады), 32% - парламентско-президентскую (правительство назначается Верховной радой по согласию президента, большинство власти в руках премьера).

Опрос населения Украины был проведен фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 года, Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%. Зато ответ "да" выбрали 20%, а "скорее да" - 18%. Еще 13% не определились с ответом.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.