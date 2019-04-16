Українці назвали бажаний обсяг повноважень президента

Близько третини громадян (36,8%) вважають, що президент України, обраний на виборах 2019, повинен мати широкі повноваження і бути одночасно є головою уряду і направляти діяльність уряду у всіх сферах. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У той же час 40,8% респондентів переконані, що президент повинен бути є головнокомандувачем і відповідальним за безпеку і міжнародні відносини, а іншими питаннями займається прем’єр-міністр.

Крім того 7,1% пропонують значно звузити повноваження президента. На їхню думку головою уряду повинен бути прем'єр-міністр, який направляє діяльність уряду у всіх сферах, а президент має символічні повноваження і не може втручатися в питання внутрішньої і зовнішньої політики.

Вважають, що посада президента взагалі не потрібна, 3% респондентів, не змогли відповісти або відмовилися 12,2% респондентів.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 9 по 14 квітня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Відзначимо, дані опитування КМІС, від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, відносна більшість громадян (40%) вважають, що владу президента України варто залишити у тому самому обсязі, в якому вона була останні п’ять років. На думку 25% громадян, владу президента слід розширити, надавши йому право формувати уряд; ще 9% вважають, що вибори президента слід перенести в парламент і залишити за ним лише повноваження головнокомандувача Збройних сил.