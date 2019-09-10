ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы назвали условия введения рынка земли

Новости » Экономика    10.09.2019 - 14:39
Украинцы назвали условия введения рынка земли
Иллюстративное фото (www.fao.org)

Часть граждан в принципе допускают рынок земли, но при определенных условиях

Только 8% украинцев считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений, а 33% убеждены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Допускают возможность продажи земли при определенных условиях 45% граждан Украины. Среди условий продажи земли респонденты чаще всего отмечают такие: не продавать землю иностранцам (22%), ввести ограничения на величину площади, которая продается одному человеку или одной фирме (12%), законодательно обеспечить достойную цену, ниже которой земля продаваться не может (11%).

Украинцы назвали условия введения рынка землиdif.org.ua

Причем отношение к снятию моратория и перспективе продажи земли почти не зависит от того, имеют граждане землю или нет. Основные различия в отношении к продаже земли имеют региональный характер: в Западном регионе считают, что земля не может быть объектом купли-продажи 21% ресспондентов, в Восточном регионе - 27%, в Центральном - 37%, а вот на Донбассе - 48% и в Южном регионе - 50%.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", если будет снят мораторий на куплю-продажу земли, сразу продадут свои земельные паи 7% собственников.

Напомним, по данным опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре - ноября 2018 года, большинство граждан Украины (72%) выступали против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживали открытие рынка земли.

Почти половина украинцев владеют землей После отмены моратория на землю менее 10% украинцев сразу продадут свои паи
Новости Украины землямораторийопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь