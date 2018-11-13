Большинство украинцев выступают против отмены моратория на землю, - исследование

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Поддержка моратория самая высокая среди малообеспеченных и бедных людей

Большинство граждан Украины (72%) выступают против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживают открытие рынка земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, среди обеспеченных граждан поддержка отмены моратория достигает 26%. В то же время среди бедных граждан она составляет лишь 9%.

Среди молодежи против моратория выступают 18% граждан, среди людей пожилого возраста - лишь 9%.

Однако между жителями городов и сел нет существенной разницы в отношении к отмене моратория - абсолютное большинство как одних, так и вторых, против этой инициативы.

Опрос Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" был проведен 19 октября - 2 ноября 2018 года среди 10 тысяч респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.

Напомним, в начале ноября Конституционный суд Украины отказался рассматривать конституционное представление группы народных депутатов относительно отмены моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Отметим, в мае ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека. Суд рекомендует принять законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса между интересами владельцев фермерских хозяйств и общества. Также суд подчеркивает, что его решение не требует немедленного введения рынка земли.