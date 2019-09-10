ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

После отмены моратория на землю менее 10% украинцев сразу продадут свои паи

Новости » Экономика    10.09.2019 - 11:07
После отмены моратория на землю менее 10% украинцев сразу продадут свои паи
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Половина владельцев земли никак не отреагируют на введение рынка земли

Если будет снят мораторий на куплю-продажу земли, сразу продадут свои земельные паи 7% собственников. Об этом сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на презентации опроса, передает корреспондент РБ-Украина.

По данным опроса, еще 4% респондентов планируют докупить землю.

Бекешкина считает, что эти данные опровергают распространенное мнение о том, что вся земля будет продана после отмены моратория.

При этом 50% собственников земли ничего не будет делать после отмены моратория, не продавать, ни покупать.

Данные опроса свидетельствуют, что 11% оставят землю у того же арендатора, еще 2% сменят арендатора.

Однако значительная часть респондентов (26%) не знают, что они будут делать.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - до зимы отменить мораторий.

Напомним, по данным опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре - ноября 2018 года, большинство граждан Украины (72%) выступали против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживали открытие рынка земли.

Экономические возможности украинцев значительно выросли благодаря выплатам перед выборами Украинцы назвали самые действенные методы борьбы с коррупцией
Новости Украины опросземля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь