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Українці назвали умови запровадження ринку землі

Новини » Економіка    10.09.2019 - 14:39
Українці назвали умови запровадження ринку землі
Ілюстративне фото (www.fao.org)

Частина громадян в принципі допускають ринок землі, але за певних умов

Лише 8% українців вважають, що земля повинна бути у вільному продажу, без будь-яких обмежень, а 33% переконані, що земля в принципі не може бути об’єктом купівлі-продажу. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Припускають можливість продажу землі за певних умов 45% громадян України. Серед умов продажу землі громадяни найчастіше відзначають такі: не продавати землю іноземцям (22%), ввести обмеження на величину площі, що продається одній людині чи одній фірмі (12%), законодавчо забезпечити гідну ціну, нижче за яку земля продаватися не може (11%).

Українці назвали умови запровадження ринку земліdif.org.ua

Причому ставлення до зняття мораторію та перспективи продажу землі майже не залежить від того, мають громадяни землю чи ні. Основні відмінності у ставленні до продажу землі мають регіональний характер: у Західному регіоні вважають, що земля не можу бути об’єктом купівлі-продажу 21%, у Східному регіоні - 27%, у Центральному - 37%, а от на Донбасі - 48% і у Південному регіоні - 50%.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", якщо буде знято мораторій на купівлю-продаж землі, відразу продадуть свої земельні паї 7% власників.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в жовтні - листопада 2018 року, більшість громадян України (72%) виступали проти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і тільки 13% підтримували відкриття ринку землі.

Майже половина українців володіють землею Після скасування мораторію на землю менше 10% українців відразу продадуть свої паї
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