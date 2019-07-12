ЕББР оценил потери экономики Украины от моратория на землю

Фото: Сергей Гуриев (voxukraine.org)

Украина теряет 1% роста ВВП ежегодно

Украина способна ввести рынок земли, что могло бы стать одним из драйверов роста экономики. Об этом заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью "Громадському".

Как отметил Гуриев, это было бы важным шагом вперед с точки зрения повышения конкурентоспособности Украины, повышения доходов населения, продуктивности сельского хозяйства и агробизнеса.

"Мы приветствуем земельную реформу, как мы приветствовали ее и при прошлом правительстве", - добавил он.

Гуриев сообщил, что "различные оценки говорят о том, что нынешняя ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на один процент".

Главный экономист ЕББР предлагает объяснять народу, что такое земельная реформа.

"Нынешняя ситуация не способствует благополучию людей, которые живут и работают на земле. Тот факт, что землю нельзя использовать в качестве залога, нельзя продать, значит, что производительность сельского хозяйства ниже, чем могла бы быть", - сообщил Гуриев.

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский выступает за отмену моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель.

Следует отметить, что за отмену моратория на землю выступал и предыдущий президент Петр Порошенко. Однако он ежегодно подписывал закон о продлении закона о моратории, который принимала Верховная рада.

В то же время данные социологических опросов показывают, что против рынка земли выступают около 70% украинцев.