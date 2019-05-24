Украинцы назвали структуру своих доходов

Зарплата составляет 55% от общих доходов
Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
По данным статистического ведомства, общие совокупные ресурсы домохозяйства составляли 10487 грн в месяц. В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.
ukrstat.gov.ua
По данным опроса, структура ресурсов следующая:
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10237 грн, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1%. По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года к марту прошлого года выросла на 12,5%.
В то же время в НБУ прогнозируют, что темпы роста номинальных заработных плат в Украине в ближайшие три года упадут ниже 10%.