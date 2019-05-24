Українці назвали структуру своїх доходів

Зарплата становить 55% від загальних доходів
Державна служба статистики оприлюднила дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІV кварталі 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, загальні сукупні ресурси домогосподарство становили 10487 грн на місяць. У ІV кварталі 2018 року було опитано 8051 господарство. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб.
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За даними опитування, структура ресурсів наступна:
Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2019 року склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.
У той же час в НБУ прогнозують, що темпи зростання номінальних заробітних плат в Україні в найближчі три роки впадуть нижче 10%.