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Українці назвали вартість новорічного столу

Новини » Суспільство     31.12.2019 - 09:00
Українці назвали вартість новорічного столу
Фото: новорічний стіл (РБК-Україна)

У цьому році святкування коштуватиме трохи менше, ніж у минулому

Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл-2020, становить 1390 грн. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, це дещо менше, ніж минулого року (1752 грн). Водночас 23% опитаних (як і торік) відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей.

Щодо подарунків, то, як і торік, найбільше українці в Новому році хотіли б отримати здоров’я (49%), мир у країні (40%), лад у сім’ї, розуміння близьких (29%), гроші (24%), хорошу роботу (16%), успіхи дітей (12%). А взагалі не чекає жодних подарунків у новому році лише 1% населення.

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться порівняно з минулим роком на 5,6% і складе 1620,70 грн.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

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