Украинцы определились с местом празднования Нового года

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство встретят Новый год дома или пойду к друзьям

Абсолютное большинство украинцев (85%) любит новогодние праздники, по-разному бывает у 10% респондентов и не любят эти праздники только 5% опрошенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, в новогоднюю ночь большинство украинцев (64,5%) проведут дома, в кругу семьи, еще 17,5% - в гостях у друзей или родственников, 4% - в общественном учреждении или публичном праздновании, 1% - "в круге" интернета, 1% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 0,5% - за рубежом, а 4,5% не будут праздновать, а просто пойдут спать.

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1752 гривны.

Абсолютное большинство украинцев, как и в прошлом году, намерены праздновать Рождество 7 января следующего года - 68,5% (в 2017 году - 76%), еще 17% будут праздновать оба раза - и 25 декабря, и 7 января, и только 4% (1% в 2017 году) ответили, что будут праздновать 25 декабря. Не будут праздновать Рождество вообще 8% (5% в прошлом году).

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.

Отметим, что по данным опроса компании Research & Branding Group, средний размер бюджета украинца на рождественские и новогодние праздники в 2019 году составит 1979 гривен, что на 19% больше, чем в прошлом году (1659 грн).