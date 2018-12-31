ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинцы определились с местом празднования Нового года

Новости » Общество    31.12.2018 - 14:20
Украинцы определились с местом празднования Нового года
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство встретят Новый год дома или пойду к друзьям

Абсолютное большинство украинцев (85%) любит новогодние праздники, по-разному бывает у 10% респондентов и не любят эти праздники только 5% опрошенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, в новогоднюю ночь большинство украинцев (64,5%) проведут дома, в кругу семьи, еще 17,5% - в гостях у друзей или родственников, 4% - в общественном учреждении или публичном праздновании, 1% - "в круге" интернета, 1% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 0,5% - за рубежом, а 4,5% не будут праздновать, а просто пойдут спать.

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1752 гривны.

Абсолютное большинство украинцев, как и в прошлом году, намерены праздновать Рождество 7 января следующего года - 68,5% (в 2017 году - 76%), еще 17% будут праздновать оба раза - и 25 декабря, и 7 января, и только 4% (1% в 2017 году) ответили, что будут праздновать 25 декабря. Не будут праздновать Рождество вообще 8% (5% в прошлом году).

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.

Отметим, что по данным опроса компании Research & Branding Group, средний размер бюджета украинца на рождественские и новогодние праздники в 2019 году составит 1979 гривен, что на 19% больше, чем в прошлом году (1659 грн).

Украинцы назвали выдающихся соотечественников и покрывших себя позором Украинцы определились с главными символами страны
Новости Украины опросНовый годРождество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь