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Украинцы назвали самые большие проблемы в отношениях с работодателем

Новости » Экономика     13.03.2020 - 14:26
Украинцы назвали самые большие проблемы в отношениях с работодателем
Фото: деньги в конверте (РБК-Украина)

Граждан больше всего волнует низкий уровень зарплат

Среди проблем трудовых отношений больше всего украинцев волнует недостаточный размер заработной платы - на 9,8 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

По данным опроса, далее идут:

  • отсутствие гарантии оплачиваемых больничных (9,4),
  • недостаточная защищенность от увольнения (9,2),
  • недостаточная продолжительность оплачиваемого отпуска (9,1),
  • сложность найти работу в случае увольнения (9,0),
  • отсутствие официального оформления (8,8),
  • недостаточные социальные гарантии на случай рождения ребенка (8,7),
  • принуждение к сверхурочному труду (8),
  • дискриминация (7,9),
  • психологическое давление (7,7)

Украинцы назвали самые большие проблемы в отношениях с работодателем

Женщин больше беспокоят все проблемы трудоустройства, чем мужчин, но наибольший разрыв наблюдается за проблемами дискриминации (8,3 среди женщин против 7,5 среди мужчин) и психологическим давлением (8,2 против 7,2).

Опрос был проведен компанией Info Sapiens 10-18 февраля 2020 года среди 1027 человек по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.

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