Українці назвали найбільші проблеми у відносинах з роботодавцем

Фото: гроші в конверті (РБК-Україна)

Громадян найбільше хвилює низький рівень зарплат

Серед проблем трудових відносин найбільше українців хвилює недостатній розмір заробітної плати - на 9,8 балів з 10. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, далі йдуть:

відсутність гарантії оплачуваних лікарняних (9,4),

недостатня захищеність від звільнення (9,2),

недостатня тривалість оплачуваної відпустки (9,1),

складність знайти роботу в разі звільнення (9,0),

відсутність офіційного оформлення (8,8),

недостатні соціальні гарантії на випадок народження дитини (8,7),

примушення до понаднормової праці (8),

дискримінація (7,9),

психологічний тиск (7,7).

Жінок більше турбують всі проблеми працевлаштування, ніж чоловіків, але найбільший розрив спостерігається за проблемами дискримінації (8,3 серед жінок проти 7,5 серед чоловіків) і психологічним тиском (8,2 проти 7,2).

Опитування було проведено компанією Info Sapiens 10-18 лютого 2020 року серед 1027 осіб по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.