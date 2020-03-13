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Українці назвали найбільші проблеми у відносинах з роботодавцем

Новини » Економіка     13.03.2020 - 14:26
Українці назвали найбільші проблеми у відносинах з роботодавцем
Фото: гроші в конверті (РБК-Україна)

Громадян найбільше хвилює низький рівень зарплат

Серед проблем трудових відносин найбільше українців хвилює недостатній розмір заробітної плати - на 9,8 балів з 10. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, далі йдуть:

  • відсутність гарантії оплачуваних лікарняних (9,4),
  • недостатня захищеність від звільнення (9,2),
  • недостатня тривалість оплачуваної відпустки (9,1),
  • складність знайти роботу в разі звільнення (9,0),
  • відсутність офіційного оформлення (8,8),
  • недостатні соціальні гарантії на випадок народження дитини (8,7),
  • примушення до понаднормової праці (8),
  • дискримінація (7,9),
  • психологічний тиск (7,7).

Українці назвали найбільші проблеми у відносинах з роботодавцем

Жінок більше турбують всі проблеми працевлаштування, ніж чоловіків, але найбільший розрив спостерігається за проблемами дискримінації (8,3 серед жінок проти 7,5 серед чоловіків) і психологічним тиском (8,2 проти 7,2).

Опитування було проведено компанією Info Sapiens 10-18 лютого 2020 року серед 1027 осіб по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.

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