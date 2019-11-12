Украинцы назвали приоритет государственных расходов

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Граждане в основном поддерживают социальные выплаты

Половина (47%) украинцев считают, что основную часть собранных налогов нужно в первую очередь направлять в социальную сферу (медицина, образование, пенсии, субсидии). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Меньшинство (39%) считают, что за счет налогов в первую очередь нужно реформировать и развивать экономику, строить новую инфраструктуру государства.

При этом 85% поддерживают усиление ответственности за неуплату налогов для олигархов и крупного бизнеса. 58% поддерживают такую инициативу относительно среднего бизнеса. При этом для представителей малого предпринимательства мнения опрошенных разделились: около 40% поддерживают усиление уровня наказаний за неуплату налогов, столько же - против.

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 22-30 октября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев считают, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов (80%) и крупного бизнеса (74%).

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению доходная часть увеличена за счет увеличения плана по сбору налогов. Налог и сбор на доходы физических лиц увеличен на 4,7 млрд грн (в проекте к первому чтению планировалось собрать 124,7 млрд грн).