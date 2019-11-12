Українці назвали пріоритет державних витрат

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Громадяни в основному підтримують соціальні виплати

Половина (47%) українців вважають, що основну частину зібраних податків потрібно насамперед спрямовувати у соціальну сферу (медицина, освіта, пенсії, субсидії). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Меншість (39%) вважають, що за рахунок податків, в першу чергу, треба реформувати і розвивати економіку, будувати нову інфраструктуру держави.

При цьому 85% підтримують посилення відповідальності за несплату податків для олігархів і великого бізнесу. 58% підтримують таку ініціативу щодо середнього бізнесу. При цьому для представників малого підприємництва думки опитаних розділилися: близько 40% підтримують посилення рівня покарань за несплату податків, стільки ж - проти.

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження 22-30 жовтня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців вважають, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів (80%) та великого бізнесу (74%).

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання дохідна частина збільшена за рахунок збільшення плану зі збору податків. Податок і збір на доходи фізичних осіб збільшено на 4,7 млрд грн (у проекті до першого читання планувалося зібрати 124,7 млрд грн).