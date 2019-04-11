Украинцы назвали ожидания от президентских выборов

Половина граждан (52%) ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов 2019 в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного перед вторым туром.

Как отмечают социологи, после первого президентских выборов позитивные ожидания выросли в 1,5 раза. Несмотря на это 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 7% - вообще ожидают ухудшения. Относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей Юга, более младших опрошенных и избирателей Владимира Зеленского.

Около 30% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 55% - противоположного мнения. После первого тура президентских выборов положительные оценки направления развития страны выросли почти вдвое. Более оптимистично оценивают состояние дел в стране жители Запада и Центра страны.

Кроме 83% опрошенных считают, что стране сегодня нужны радикальные изменения. Лишь 6% убеждены, что пусть все остается так, как есть, лишь бы не хуже, а 7% - за возвращение в прошлое. Ожидания радикальных изменений доминируют среди представителей всех региональных, возрастных и электоральных групп.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 5-10 апреля среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,8%.

Отметим, по данным опроса группы "Рейтинг", во втором туре выборов 2019 в Украине избиратели Владимира Зеленского прежде все демонстрируют свой протест против сложившейся ситуации в стране.

Напомним, во втором туре выборов 2019 в Украине Владимир Зеленский пока имеет больше шансов победить и возглавить государство, чем его оппонент, действующий президент Петр Порошенко. По данным опроса группы "Рейтинг", за Зеленского планируют голосовать 51% украинцев, за Порошенко - 21%.